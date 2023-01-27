Во властных кругах РФ уже знают, кто заменит Путина, - Данилов
В российских властных кругах уже поняли, что Путин ведет Россию к пропасти и ищут ему замену. Некоторые даже знают имя наследника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова 24 каналу.
"Вопрос Путина в России уже почти закрыт. Некоторые уже знают имя того, кто будет там работать после Путина", - отмечает секретарь СНБО.
Он отметил, что у представителей украинской власти есть свои предположения о том, что дальше будет происходить в России и кто может стать преемником Путина, однако деталей пока не раскрыл.
Данилов подчеркнул, что окружение российского диктатора начинает осознавать, что Россия не способна выиграть войну с нынешним лидером, и поэтому ему ищут замену.
Сегодня РБК-Украина сообщало, что Европейский союз хочет скорейшего привлечения к ответственности россиян за военные преступления в Украине, заявили министры юстиции стран ЕС.
Напомним, ранее Европарламент одобрил резолюцию, призывающую создать международный трибунал по расследованию преступлений диктаторов Путина и Лукашенко.
Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба анонсировал встречу группы стран, которые будут продвигать идею создания специального трибунала для России.
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