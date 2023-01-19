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Европарламент призвал создать спецтрибунал для России и Беларуси

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Четверг 19 января 2023 13:40
Европарламент призвал создать спецтрибунал для России и Беларуси Фото: Европарламент принял резолюцию, призывающую к созданию спецтрибунала (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Европейский парламент принял резолюцию, призывающую к созданию международного трибунала по поводу преступлений агрессии России и Беларуси против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Европарламент только что проголосовал за резолюцию, не имеющую обязательной силы, которая призывает к созданию специального международного суда для расследования преступлений агрессии против Украины со стороны России, отметив, что он должен вести расследование не только в отношении Путина и российского руководства, но и Лукашенко и руководства Беларуси", - написал журналист.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал принятие резолюции по преступлению агрессии против Украины.

"Призываю всех наших партнеров поддержать такой трибунал. Россия должна быть привлечена к ответственности за свою агрессивную войну, справедливость должна победить", - написал президент.

Напомним, Зеленский призвал Европарламент принять отдельную резолюцию о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ.

К тому же в декабре 2022 года Франция заявила о начале работы по созданию спецтрибунала.

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