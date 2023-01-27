У владних колах РФ вже знають, хто замінить Путіна, - Данілов
У російських владних колах вже зрозуміли, що Путін веде Росію в прірву і шукають йому заміну. Дехто навіть вже знає ім'я спадкоємця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова 24 Каналу.
"Питання Путіна у Росії вже майже закрите. Дехто вже знає ім'я того, хто буде там працювати після Путіна", - зазначає секретар РНБО.
Він зауважив, що у представників української влади є свої припущення щодо того, що далі відбуватиметься у Росії й хто може стати наступником Путіна, однак деталей поки що не розкрив.
Данілов наголосив на тому, що оточення російського диктатора починає усвідомлювати, що Росія не здатна виграти війну з теперішнім лідером, і тому йому шукають заміну.
Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що Європейський союз хоче якнайшвидшого притягнення до відповідальності росіян за воєнні злочини в Україні, заявили міністри юстиції країн ЄС.
Нагадаємо, раніше Європарламент схвалив резолюцію, яка закликає створити міжнародний трибунал щодо розслідування злочинів диктаторів Путіна та Лукашенка.
Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба анонсував зустріч групи країн, які просуватимуть ідею створення спеціального трибуналу для Росії.
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