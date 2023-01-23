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Трибунал для РФ: Кулеба анонсировал встречу группы стран для продвижения идеи

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Киев, Понедельник 23 января 2023 23:47
Трибунал для РФ: Кулеба анонсировал встречу группы стран для продвижения идеи Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

На следующей неделе состоится встреча группы стран, которые будут продвигать идею создания специального трибунала для России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона.

"Непублично на дипломатическом треке происходит много событий, которые приближают нас к созданию трибунала. Одно из них состоится уже на следующей неделе. В одном месте соберется группа стран, которые очень активно будут продвигать идею создания специального трибунала. Когда событие состоится, мы отдельно расскажем об этом", - рассказал министр.

По его словам, целью такой встречи будут не "символы", а конкретные шаги.

"Честно говоря, у меня нет ответа, в каком месяце этот трибунал будет создан, но обещаю, что мы будем делать все, что в наших силах, и даже больше для привлечения РФ как государства, и чиновников к ответственности", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, ранее стало известно, что Европарламент принял резолюцию, которая поддерживает создание специального трибунала для России и Беларуси.

Также мы писали, что, по словам премьера Украины Дениса Шмыгаля, создание спецтрибунала для России является одним из трех ключевых приоритетов Украины.

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