Владельцы "евроблях" начали перекрывать пропускные пункты

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Активисты хотят получить разъяснения по поводу законов №8487 и №8488

Во Львовской, Волынской и Закарпатской областях собственники автомобилей на иностранной регистрации ('евроблях") перекрыли движение на пропускных пунктах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича в Facebook.

Как сообщил Зинкевич, "евробляхеры" перекрыли движение на пропускных пунктах "Рава-Русская", "Краковец", "Устилуг" и "Ягодин".

"25.11.2018 в 12:00 люди на границах перекрывают такие пропускные пункты как Раву-Русскую, Краковец, Устилуг и сейчас перекроют еще Ягодин", - написал он.

По словам Зинкевича, активисты требуют разъяснений по поводу законов №8487 и №8488 о растаможке автомобилей на иностранной регистрации.

"Со слов людей: люди хотят понимания что им сейчас делать с машинами по закону №8487 и №8488, пояснения и путь как все сделать правильно, другие возмущены ситуацией и такими законами", - говорится в сообщении.

Кроме того, по состоянию на 13:20 "евробляхеры" перекрыли пропускной пункт "Березный", что в Закарпатской области.

Напомним, что сегодня вступили в силу законы №8487 и №8488 о растаможке авто на иностранных номерах ("евроблях").

В субботу, 24 ноября, законы №8487 и №8488 были публикованы в парламентской газете "Голос Украины".

Накануне президент Украины Петр Порошенко поставил подпись под законами о растаможке авто на "евробляхах".