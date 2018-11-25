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Владельцы "евроблях" начали перекрывать пропускные пункты

Новости » Общество    25.11.2018 - 14:33
Владельцы "евроблях" начали перекрывать пропускные пункты
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Активисты хотят получить разъяснения по поводу законов №8487 и №8488

Во Львовской, Волынской и Закарпатской областях собственники автомобилей на иностранной регистрации ('евроблях") перекрыли движение на пропускных пунктах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича в Facebook.

Как сообщил Зинкевич, "евробляхеры" перекрыли движение на пропускных пунктах "Рава-Русская", "Краковец", "Устилуг" и "Ягодин".

"25.11.2018 в 12:00 люди на границах перекрывают такие пропускные пункты как Раву-Русскую, Краковец, Устилуг и сейчас перекроют еще Ягодин", - написал он.

По словам Зинкевича, активисты требуют разъяснений по поводу законов №8487 и №8488 о растаможке автомобилей на иностранной регистрации.

"Со слов людей: люди хотят понимания что им сейчас делать с машинами по закону №8487 и №8488, пояснения и путь как все сделать правильно, другие возмущены ситуацией и такими законами", - говорится в сообщении.

Владельцы &quot;евроблях&quot; начали перекрывать пропускные пункты

Кроме того, по состоянию на 13:20 "евробляхеры" перекрыли пропускной пункт "Березный", что в Закарпатской области.

 

Напомним, что сегодня вступили в силу законы №8487 и №8488 о растаможке авто на иностранных номерах ("евроблях").

В субботу, 24 ноября, законы №8487 и №8488 были публикованы в парламентской газете "Голос Украины".

Накануне президент Украины Петр Порошенко поставил подпись под законами о растаможке авто на "евробляхах".

 

Сегодня вступили в силу законы о растаможке "евроблях"
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