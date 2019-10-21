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Власника затонулого катера "Іволга" засудили до 9 років тюрми

Новини » Суспільство    21.10.2019 - 14:17
Власника затонулого катера "Іволга" засудили до 9 років тюрми
Фото: катер "Іволга" (з відкритих джерел)

Його визнали винним у порушенні правил безпеки руху і експлуатації водного транспорту

Суд в Одесі засудив до 9 років в'язниці Олександра Книшова, власника затонулого в 2015 році катера "Іволга", на борту якого загинули 19 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Судової влади України.

Повідомляється, що Книшова визнали винним у порушенні правил безпеки руху і експлуатації водного транспорту, що спричинило загибель людей.

"Суд визнав громадянина К. винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною третьою статті 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту), призначивши покарання у виді позбавлення волі на строк 9 (дев’ять) років", - сказано в повідомленні.

Крім того, суд частково задовольнив цивільні позови потерпілих на суму понад 2 млн грн.

Нагадаємо, 17 жовтня 2015 року біля Затоки Одеської області затонув прогулянковий катер "Іволга". Врятувати вдалося 23 людини, загинули 19 осіб. За попередніми висновками, причиною аварії стало грубе порушення правил експлуатації.

РБК-Україна повідомляло раніше, що суд продовжив арешт капітана затонулого катера "Іволга" ще на 2 місяці.

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