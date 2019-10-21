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Владельца затонувшего катера "Иволга" приговорили к 9 годам тюрьмы

Новости » Общество    21.10.2019 - 14:17
Владельца затонувшего катера "Иволга" приговорили к 9 годам тюрьмы
Фото: катер "Иволга" (из открытых источников)

Его признали виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта

Суд в Одессе приговорил к 9 годам тюрьмы Александра Кнышова, владельца затонувшего в 2015 году катера "Иволга", на борту которого погибли 19 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Судебной власти Украины.

Сообщается, что Кнышова признали виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем гибель людей.

"Суд признал гражданина К. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта), назначив наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет", - сказано в сообщении.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму более 2 млн грн.

Напомним, 17 октября 2015 года возле Затоки Одесской области затонул прогулочный катер "Иволга". Спасти удалось 23 человека, погибли 19 человек. По предварительным выводам, причиной аварии стало грубое нарушение правил эксплуатации.

РБК-Украина сообщало ранее, что суд продлил арест капитану затонувшего катера "Иволга" еще на 2 месяца.

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