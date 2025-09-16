Украл продукцию "Азовстали": главарь "ДНР" Пушилин получил новое подозрение

Главарь так называемой "ДНР" получил новое подозрение от украинских правоохранителей. Он приказал вывезти из порта в Мариуполе металл стоимостью более 700 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру в Telegram .

В прокуратуре не называют имени фигуранта, но очевидно, что речь идет о Денисе Пушилине.

Как выяснили правоохранители, в 2022 году после оккупации Мариуполя главарь "ДНР" приказал фейковой администрации мариупольского порта организовать вывоз из акватории и судов металл, который произвели комбинаты "Азовсталь" и "им. Ильича". Речь идет об отгруженных предприятиями для компании-покупателя металлических изделиях.

"Общий вес присвоенного металла составлял почти 30 тысяч тонн, рыночная стоимость - более 700 млн гривен. При этом фейковый топ-чиновник осознавал, что указанные изделия не относятся к товарам двойного назначения и не могут быть использованы в военных целях", - обратили внимание в прокуратуре.

Теперь ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).