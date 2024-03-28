СБУ объявила подозрение Пушилину и Жоге из-за "выборов" Путина

Трем предводителям террористической группировки "ДНР" было сообщено о подозрении из-за организации фейковых "выборов" российского диктатора Владимира Путина на оккупированной части Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

В спецслужбе уточнили, что речь идет о гауляйтере "ДНРовцев" Денисе Пушилине, одном из руководителей "избирательного штаба" Путине Артеме Жоге и руководителе "избиркома ДНР" Владимире Высоцком.

Всем троим фигурантам было сообщено о заочном подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Как коллаборанты проводили "выборы"

Как было установлено следствием, коллаборанты организовали массовые фальсификации участия местных жителей в фейковом "голосовании". Для того чтобы "отрапортовать" якобы о максимальной поддержке псевдо-выборов со стороны жителей региона на плебисците, они "рисовала голоса" в пользу руководителя Кремля даже из разрушенной Авдеевки.

"Чтобы сделать там видимость "голосования", гауляйтер Пушилин приехал в город вместе с заместителем главы администрации президента РФ Сергеем Кириенко. Среди руин временно захваченного райцентра они сделали для росСМИ срежиссированное "видеообращение" якобы местных жителей, чтобы их приобщили к выбору" агрессора", - передали в СБУ.

Также отмечается, что Жога формировал руководящий состав оккупационных "избиркомов" и лично контролировал итоги "голосования", а Высоцкий организовывал подворовые обходы в сопровождении вооруженных интервентов, во время рейдов требуя у местных жителей поставить "нужные" отметки в незаконных бюллетенях.

Приговоры для других топ-коллаборантов

К слову, ранее глава "ДНРовцев" Пушилин уже получил заочно 15 лет тюрьмы, а Жога, которому еще в декабре 2023 года было сообщено о подозрении - 12 лет заключения. Злоумышленники сейчас находятся на временно оккупированной части Украины, и сейчас продолжаются комплексные меры по привлечению их к ответственности, добавили в СБУ.

Ранее в марте сообщалось, что главаря "ЛНР" ЛеонидаПасечника будут судить в Украине за коллаборационную деятельность и проведение "выборов" в оккупации - ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в июне прошлого года суд приговорил "председателя Запорожской области" Евгения Балицкого к 15 годам лишения свободы.

Аналогичный термин получил и "председатель Херсонской области" Владимир Сальдо.