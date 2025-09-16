Вкрав продукцію "Азовсталі": ватажок "ДНР" Пушилін отримав нову підозру

Ватажок так званої "ДНР" отримав нову підозру від українських правоохоронців. Він наказав вивезти з порту в Маріуполі метал вартістю понад 700 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру в Telegram .

У прокуратурі не називають імені фігуранта, але очевидно, що йдеться про Дениса Пушиліна.

Як з'ясували правоохоронці, у 2022 році після окупації Маріуполя ватажок "ДНР" наказав фейковій адміністрації маріупольського порту організувати вивезення з акваторії та суден метал, який виробили комбінати "Азовсталь" та "ім. Ілліча". Йдеться про відвантажені підприємствами для компанії-покупця металеві вироби.

"Загальна вага привласненого металу становила майже 30 тисяч тонн, ринкова вартість - понад 700 млн гривень. При цьому фейковий топ-посадовець усвідомлював, що зазначені вироби не належать до товарів подвійного призначення та не можуть бути використані у військових цілях", - звернули увагу в прокуратурі.

Тепер йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).