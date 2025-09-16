ua en ru
Вкрав продукцію "Азовсталі": ватажок "ДНР" Пушилін отримав нову підозру

Вівторок 16 вересня 2025 18:44
Вкрав продукцію "Азовсталі": ватажок "ДНР" Пушилін отримав нову підозру Фото: Денис Пушилін, ватажок "ДНР" (kremlin.ru)
Автор: Іван Носальський

Ватажок так званої "ДНР" отримав нову підозру від українських правоохоронців. Він наказав вивезти з порту в Маріуполі метал вартістю понад 700 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру в Telegram.

У прокуратурі не називають імені фігуранта, але очевидно, що йдеться про Дениса Пушиліна.

Як з'ясували правоохоронці, у 2022 році після окупації Маріуполя ватажок "ДНР" наказав фейковій адміністрації маріупольського порту організувати вивезення з акваторії та суден метал, який виробили комбінати "Азовсталь" та "ім. Ілліча". Йдеться про відвантажені підприємствами для компанії-покупця металеві вироби.

"Загальна вага привласненого металу становила майже 30 тисяч тонн, ринкова вартість - понад 700 млн гривень. При цьому фейковий топ-посадовець усвідомлював, що зазначені вироби не належать до товарів подвійного призначення та не можуть бути використані у військових цілях", - звернули увагу в прокуратурі.

Тепер йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Підозра Пушиліну

Нагадаємо, 2024 року українські правоохоронці повідомили про підозру ватажку "ДНР" Денису Пушиліну.

За даними правоохоронців, Пушилін організував масові фальсифікації під час фейкових виборів російського диктатора Володимира Путіна на тимчасово окупованій частині Донецької області.

