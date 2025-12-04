ua en ru
Украли деньги под видом поставки дронов для ВСУ: в Киеве разоблачили мошенников

Киев, Четверг 04 декабря 2025 14:26
Украли деньги под видом поставки дронов для ВСУ: в Киеве разоблачили мошенников
Автор: Ірина Глухова

В столице трое мошенников размещали в интернете объявления о продаже квадрокоптеров, а после перевода средств заказчиками исчезали, так и не отправив товар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Детали схемы

По данным следствия, 30-летняя предпринимательница в сговоре со своей матерью и знакомым мужчиной в специализированных Telegram-каналах предлагала поставки квадрокоптеров DJI Mavic.

После получения денег за товар на счета фиктивно созданных ФЛП, "бизнесмены" исчезали, не поставив заказчикам оплаченные квадрокоптеры.

Правоохранители установили, что таким способом фигуранты обманули волонтера на более 500 тысяч гривен, "продав" ему несуществующие дроны.

Позже двое участников схемы завладели еще более 1,5 миллиона гривен предприятия, которое планировало закупить беспилотники для передачи военным.

Что грозит фигурантам

Двум соучастникам, 30 и 28 лет, заочно сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190 УКУ - мошенничество в крупных размерах, совершенное группой лиц в период военного положения и повторно.

53-летней киевлянке, причастной к эпизоду с присвоением 500 тысяч гривен, объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 190 УКУ.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает самое суровое наказание в виде лишения свободы до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Схемы при закупке дронов

Напомним, ранее антикоррупционные органы разоблачили масштабную схему при закупке дронов и средств РЭБ. В частности, контракты заключались по заведомо завышенным ценам.

По данным источников РБК-Украина, среди подозреваемых фигурирует нардеп от "Слуги народа" Алексей Кузнецов.

К схеме также может быть причастен бывший глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

А недавно НАБУ и САП сообщили о подозрении двум должностным лицам Госспецсвязи и двум представителям частных компаний, причастным к организации и реализации схемы хищения средств при закупках дронов для Сил обороны.

