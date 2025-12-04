Вкрали гроші під виглядом постачання дронів для ЗСУ: у Києві викрили шахраїв

У столиці троє шахраїв розміщували в інтернеті оголошення про продаж квадрокоптерів, а після переказу коштів замовниками зникали, так і не надіславши товар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Деталі схеми

За даними слідства, 30-річна підприємиця у змові зі своєю матір’ю та знайомим чоловіком у спеціалізованих Telegram-каналах пропонувала постачання квадрокоптерів DJI Mavic.

Після отримання грошей за товар на рахунки фіктивно створених ФОП, "бізнесмени" зникали, не поставивши замовникам оплачені квадрокоптери.

Правоохоронці встановили, що таким способом фігуранти ошукали волонтера на понад 500 тисяч гривень, "продавши" йому неіснуючі дрони.

Пізніше двоє учасників схеми заволоділи ще понад 1,5 мільйона гривень підприємства, яке планувало закупити безпілотники для передачі військовим.

Що загрожує фігурантам

Двом співучасникам, 30 і 28 років, заочно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 ККУ - шахрайство у великих розмірах, вчинене групою осіб у період воєнного стану та повторно.

53-річній киянці, причетній до епізоду з привласненням 500 тисяч гривень, оголошено про підозру за ч. 4 ст. 190 ККУ.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає найсуворіше покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.