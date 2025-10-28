ua en ru
Чиновников Госспецсвязи разоблачили на растрате 90 млн гривен при закупке дронов

Вторник 28 октября 2025 19:14
Фото: чиновников Госспецсвязи разоблачили в растрате 90 млн гривен при закупке дронов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

НАБУ и САП сообщили о подозрении двум чиновникам Госспецсвязи и двум представителям частных компаний, причастным к организации и реализации схемы хищения средств при закупках дронов для Сил обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В 2023 году после принятия изменений в государственный бюджет Украины Госспецсвязи было выделено 30 млрд гривен на закупку беспилотников.

В рамках досудебного расследования установлено, что у руководителя одного из департаментов Госспецсвязи возник план растраты части этих средств.

Так, согласно разработанному преступному плану поставки дронов должны были происходить заранее определенными компаниями по завышенным ценам. Для обеспечения победы упомянутых компаний к тендеру привлекались подконтрольные фирмы, имитирующие конкуренцию, а также предоставлялись искаженные маркетинговые исследования.

Выяснилось, что в течение мая-сентября 2023 года Госспецсвязи приобрело 400 дронов "DJI Mavic 3" и 1300 дронов "Autel Evo Max 4T" по ценам, превышающим рыночные на 70-90%. Средства от реализации этих дронов были выведены на счета подконтрольных компаний.

Такие действия лиц нанесли госбюджету Украины ущерб на сумму более 90 млн гривен.

Досудебное расследование по делу продолжается, устанавливаются другие лица, вероятно причастные к совершению преступления.

Другая схема при закупке дронов

Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили масштабную схему, в рамках которой дроны и средства РЭБ покупали по заведомо завышенным ценам.

Согласно информации правоохранительных органов, до 30% от суммы контракта перечислялось организаторам схемы в виде незаконной выгоды.

По данным источников РБК-Украина, среди подозреваемых фигурирует нардеп от "Слуги народа" Алексей Кузнецов.

Кроме того, к схеме может быть причастен бывший глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

