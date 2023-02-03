Украли 250 тонн горючего. В Одессе выкрыли схему хищения топлива для локомотивов

В "Укрзализныце" ликвидировали схему хищения 250 тонн дизтоплива в локомотивном депо Одесса-Сортировочная.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.
В ходе проверки установлено, что руководство депо заключило безвозмездный договор с частной компанией на перевозку горючего.
Горючее вывозили, прикрываясь указанным договором, как правило, в выходные дни, но в пункт назначения оно не попадало. Интересно, что по документам подрядчик тратил на перевозку горючего с базы на базу двое суток, при этом расстояние между ними 40 км.
В настоящее время идет дальнейшая проверка, а фигуранты схемы уволены с предприятия. Сообщается, что все материалы переданы в правоохранительные органы.
Ранее стало известно, что на Одесской таможне сотрудники ГБР обнаружили еще почти 250 скрытых от растаможки контейнеров.
Отметим, что вчера, 2 февраля, следователи ГБР приходили с обысками в Одесскую ОВА. Кроме того, ранее Кабмин уволил руководство Государственной таможенной службы.
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