RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украли 250 тонн горючего. В Одессе выкрыли схему хищения топлива для локомотивов

Фото: в Одессе выкрыли схему хищения топлива для локомотивов (uz.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

В "Укрзализныце" ликвидировали схему хищения 250 тонн дизтоплива в локомотивном депо Одесса-Сортировочная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

В ходе проверки установлено, что руководство депо заключило безвозмездный договор с частной компанией на перевозку горючего.

Горючее вывозили, прикрываясь указанным договором, как правило, в выходные дни, но в пункт назначения оно не попадало. Интересно, что по документам подрядчик тратил на перевозку горючего с базы на базу двое суток, при этом расстояние между ними 40 км.

В настоящее время идет дальнейшая проверка, а фигуранты схемы уволены с предприятия. Сообщается, что все материалы переданы в правоохранительные органы.

Ранее стало известно, что на Одесской таможне сотрудники ГБР обнаружили еще почти 250 скрытых от растаможки контейнеров.

Отметим, что вчера, 2 февраля, следователи ГБР приходили с обысками в Одесскую ОВА. Кроме того, ранее Кабмин уволил руководство Государственной таможенной службы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрзализныцяОдесса