Украли 250 тонн горючего. В Одессе выкрыли схему хищения топлива для локомотивов

В ходе проверки установлено, что руководство депо заключило безвозмездный договор с частной компанией на перевозку горючего.

Горючее вывозили, прикрываясь указанным договором, как правило, в выходные дни, но в пункт назначения оно не попадало. Интересно, что по документам подрядчик тратил на перевозку горючего с базы на базу двое суток, при этом расстояние между ними 40 км.

В настоящее время идет дальнейшая проверка, а фигуранты схемы уволены с предприятия. Сообщается, что все материалы переданы в правоохранительные органы.