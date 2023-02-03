Вкрали 250 тонн пального. В Одесі викрили схему розкрадання палива для локомотивів

В "Укрзалізниці" ліквідували схему розкрадання 250 тонн дизпалива у локомотивному депо Одеса-Сортувальна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.
У ході перевірки встановлено, що керівництво депо уклало безоплатний договір із приватною компанією на перевезення пального.
Пальне вивозили, прикриваючись зазначеним договором, як правило, у вихідні дні, але до пункту призначення воно не потрапляло. Цікаво, що за документами підрядник витрачав на перевезення пального з бази на базу дві доби, відстань між ними 40 км.
Наразі триває подальша перевірка, а фігурантів схеми звільнено з підприємства. Повідомляється, що всі матеріали передано до правоохоронних органів.
Раніше стало відомо, що на Одеській митниці співробітники ДБР виявили ще майже 250 прихованих від розмитнення контейнерів.
Зазначимо, що вчора, 2 лютого, слідчі ГБР приходили з обшуками до Одеської ОВА. Крім того, раніше Кабмін звільнив керівництво Державної митної служби.
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