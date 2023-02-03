Вкрали 250 тонн пального. В Одесі викрили схему розкрадання палива для локомотивів

У ході перевірки встановлено, що керівництво депо уклало безоплатний договір із приватною компанією на перевезення пального.

Пальне вивозили, прикриваючись зазначеним договором, як правило, у вихідні дні, але до пункту призначення воно не потрапляло. Цікаво, що за документами підрядник витрачав на перевезення пального з бази на базу дві доби, відстань між ними 40 км.

Наразі триває подальша перевірка, а фігурантів схеми звільнено з підприємства. Повідомляється, що всі матеріали передано до правоохоронних органів.