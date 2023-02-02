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На Одесской таможне нашли сотни скрытых от растаможки контейнеров

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Одесса, Четверг 02 февраля 2023 13:59
На Одесской таможне нашли сотни скрытых от растаможки контейнеров Фото: на Одесской таможне нашли сотни скрытых от растаможки контейнеров (dbr.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

На Одесской таможне продолжается "ревизия" скрытых от растаможки контейнеров. На этот раз сотрудники ГБР обнаружили еще почти 250 таких контейнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"В этот раз на территории терминала было обнаружено 247 таких контейнеров. В настоящее время начался обзор терминала и содержимого контейнеров. О результатах этой работы будем сообщать дополнительно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что процессуальное руководство по делу осуществляет Одесская областная прокуратура.

Добавим, что 18 октября ГБР обнаружили на Одесской таможне 133 контейнера с товарами, срок растаможивания которых истек. Во время обысков на территории контейнерных терминалов следователи нашли вертолет, элитные автомобили, технику, огромные партии обуви, в том числе брендовой, строительные материалы и оборудование. Стоимость товара составляла не менее 1,5 млрд гривен.

Отметим, что сегодня следователи ГБР приходили с обысками в Одесскую ОВА.

Кроме того, вчера Кабмин уволил руководство Государственной таможенной службы.

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