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Кабмин уволил руководство таможни, - нардеп

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Киев, Среда 01 февраля 2023 14:20
Кабмин уволил руководство таможни, - нардеп Фото: глава таможенной службы Вячеслав Демченко (customs gov ua)
Автор: Наталья Юрченко, Ростислав Шаправский

Кабинет министров сегодня уволил руководство Государственной таможенной службы. В частности, с должности уволили исполняющего обязанности главы таможенной службы Вячеслава Демченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

Также правительство уволило заместителей Демченко - Александра Щуцкого и Руслана Черкаского.

По информации собеседников РБК-Украина, политическое решение об увольнении руководства таможни было принято в начале этой недели. Сегодня, как ожидается, Кабмин на внеочередном заседании официально утвердит эти отставки.

Напомним, сегодня глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что руководство таможни уволят.

Также он отметил, что сегодняшние обыски у бывших чиновников, нардепов и других госслужащих, вероятно, связаны с обещанными "весенними посадками".

Узнать больше о массовых обысках и их фигурантах можно в материале РБК-Украина.

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Государственная таможенная служба
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