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Украли 250 тонн горючего. В Одессе выкрыли схему хищения топлива для локомотивов

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Одесса, Пятница 03 февраля 2023 04:12
Украли 250 тонн горючего. В Одессе выкрыли схему хищения топлива для локомотивов Фото: в Одессе выкрыли схему хищения топлива для локомотивов (uz.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

В "Укрзализныце" ликвидировали схему хищения 250 тонн дизтоплива в локомотивном депо Одесса-Сортировочная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

В ходе проверки установлено, что руководство депо заключило безвозмездный договор с частной компанией на перевозку горючего.

Горючее вывозили, прикрываясь указанным договором, как правило, в выходные дни, но в пункт назначения оно не попадало. Интересно, что по документам подрядчик тратил на перевозку горючего с базы на базу двое суток, при этом расстояние между ними 40 км.

В настоящее время идет дальнейшая проверка, а фигуранты схемы уволены с предприятия. Сообщается, что все материалы переданы в правоохранительные органы.

Ранее стало известно, что на Одесской таможне сотрудники ГБР обнаружили еще почти 250 скрытых от растаможки контейнеров.

Отметим, что вчера, 2 февраля, следователи ГБР приходили с обысками в Одесскую ОВА. Кроме того, ранее Кабмин уволил руководство Государственной таможенной службы.

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Укрзализныця Одесса
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