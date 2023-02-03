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Вкрали 250 тонн пального. В Одесі викрили схему розкрадання палива для локомотивів

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Одеса, П'ятниця 03 лютого 2023 04:12
Вкрали 250 тонн пального. В Одесі викрили схему розкрадання палива для локомотивів Фото: в Одесі розкрили схему розкрадання палива для локомотивів (uz.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

В "Укрзалізниці" ліквідували схему розкрадання 250 тонн дизпалива у локомотивному депо Одеса-Сортувальна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

У ході перевірки встановлено, що керівництво депо уклало безоплатний договір із приватною компанією на перевезення пального.

Пальне вивозили, прикриваючись зазначеним договором, як правило, у вихідні дні, але до пункту призначення воно не потрапляло. Цікаво, що за документами підрядник витрачав на перевезення пального з бази на базу дві доби, відстань між ними 40 км.

Наразі триває подальша перевірка, а фігурантів схеми звільнено з підприємства. Повідомляється, що всі матеріали передано до правоохоронних органів.

Раніше стало відомо, що на Одеській митниці співробітники ДБР виявили ще майже 250 прихованих від розмитнення контейнерів.

Зазначимо, що вчора, 2 лютого, слідчі ГБР приходили з обшуками до Одеської ОВА. Крім того, раніше Кабмін звільнив керівництво Державної митної служби.

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Укрзалізниця Одеса
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