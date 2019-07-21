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Явка на виборах станом на 12:00 склала 20%, - "Опора"

Новини » Вибори 2019    21.07.2019 - 14:18
Явка на виборах станом на 12:00 склала 20%, - "Опора"
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Найбільша явка виборців була на сході країни, найменше - на заході

Громадська мережа "Опора" повідомляє, що явка на виборах в Раду, станом на 12:00, склала 20% з похибкою не більше 0,5%. Про це йдеться на сайті "Опори".

За її даними, найбільша явка виборців була на сході країни, найменше - на заході. Також, за даними "Опори", на півдні явка склала 22,1%, а центр - 20,9%.

Явка на виборах станом на 12:00 склала 20%, - &quot;Опора&quot;

Зазначимо, за даними Центральної виборчої комісії, у 195 округах проголосували 19,24% виборців. У Міністерстві внутрішніх справ сподіваються на більш високу явку після обіду під час голосування на парламентських виборах 21 липня. Зазначимо, у Дніпропетровській області на одній з виборчих дільниць проголосувало 100% виборців.

РБК-Україна писало, що свій голос сьогодні віддав президент Володимир Зеленський. Він голосував разом зі своєю дружиною. Крім того, під час голосування Зеленський розповів, що вже веде переговори з майбутнім главою уряду.

Додамо, що Комітет виборців України розповів, що найбільш поширеними порушенням на позачергових виборах народних депутатів є незаконна агітація від імені політичних партій "Слуга Народу", "Опозиційна платформа за Життя" та "Опозиційний блок". Також спостерігачі КВУ відзначали проблеми в роботі окремих комісій.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Донецькій області викрили членів дільничної виборчої комісії, які намагалися сфальсифікувати результати позачергових виборів в Раду

Вибори в Раду: як проходить голосування У МВС розраховують на збільшення явки після обіду
Новини України Порошенко Зеленський явкавыборы в Раду
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