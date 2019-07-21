ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У МВС розраховують на збільшення явки після обіду

Новини » Вибори 2019    21.07.2019 - 13:47
У МВС розраховують на збільшення явки після обіду
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Станом на 13:00 явка становить 20 %

У Міністерстві внутрішніх справ сподіваються на більш високу явку після обіду під час голосування на парламентських виборах 21 липня. Про це йшлося під час брифінгу МВС.

Голова координаційного штабу МВС Іван Стойко заявив, що правоохоронці розраховують на збільшення явки після обіду.

"Ми сподіваємося, що після обіду, особливо західна Україна включиться у виборчий процес, коли після обіду закінчується служба божа, там так прийнято, що після служби божої люди йдуть на вибори і буде більше активності", - сказав Стойко.

Він також зазначив, що станом на 13:00 явка становить 20 %.

"На жаль, не така велика цифра в даний час... Приблизно 20 відсотків станом на 13:00. Здійснили бажання прийти на виборчі дільниці, тобто це відсоток тих людей, які вже проголосували", - сказав він.

Нагадаємо, як писало РБК-Украина, у ЦВК продовжує надходити інформація з виборчих округів. 180 ОВО станом на 12:00 явка склала 19,15%.

Повністю надійшли дані про активність виборців у Вінницькій, Волинській, Івано-Франківській, Донецькій, Кіровоградській, Миколаївській, Закарпатській, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Полтавській, Сумській, Херсонській областях та г. Київ. В інших областях дані про явку на опівдні 21 липня продовжують надходити.

 

Вибори до Ради 2019: з'явилися перші дані про явку виборців Авіація МВС вперше заступила на чергування напередодні виборів
Новини України Порошенко Зеленський Міністерство внутрішніх справ Україниявка
Daily
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся