У МВС розраховують на збільшення явки після обіду

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Станом на 13:00 явка становить 20 %

У Міністерстві внутрішніх справ сподіваються на більш високу явку після обіду під час голосування на парламентських виборах 21 липня. Про це йшлося під час брифінгу МВС.

Голова координаційного штабу МВС Іван Стойко заявив, що правоохоронці розраховують на збільшення явки після обіду.

"Ми сподіваємося, що після обіду, особливо західна Україна включиться у виборчий процес, коли після обіду закінчується служба божа, там так прийнято, що після служби божої люди йдуть на вибори і буде більше активності", - сказав Стойко.

Він також зазначив, що станом на 13:00 явка становить 20 %.

"На жаль, не така велика цифра в даний час... Приблизно 20 відсотків станом на 13:00. Здійснили бажання прийти на виборчі дільниці, тобто це відсоток тих людей, які вже проголосували", - сказав він.

Нагадаємо, як писало РБК-Украина, у ЦВК продовжує надходити інформація з виборчих округів. 180 ОВО станом на 12:00 явка склала 19,15%.

Повністю надійшли дані про активність виборців у Вінницькій, Волинській, Івано-Франківській, Донецькій, Кіровоградській, Миколаївській, Закарпатській, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Полтавській, Сумській, Херсонській областях та г. Київ. В інших областях дані про явку на опівдні 21 липня продовжують надходити.