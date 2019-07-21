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У Донецькій області члени ДВК намагалися сфальсифікувати вибори

Новини » Вибори 2019    21.07.2019 - 02:27
У Донецькій області члени ДВК намагалися сфальсифікувати вибори
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Щоби приховати свою діяльність, члени комісії залили документи чорнилом

У Донецькій області викрито членів дільничної виборчої комісії, які намагалися сфальсифікувати результати позачергових виборів до Верховної ради. Як передає РБК-Україна, про це повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

За його словами, інцидент трапився у школі міста Бахмут, де розташована 624 ДВК. Зокрема, члени комісії підписали незаповнені бланки протоколів з підсумками результатів голосування.

"Залишалося у потрібний момент вписати прізвище кандидата-"переможця" чи "правильну" назву партії. По прибуттю на місце слідчо-оперативної групи Бахмутського відділення поліції, з метою приховати сліди злочину, члени комісії залили підписані протоколи чорнилом", - написав Тракало у Facebook.

 

 

Опубліковано Iaroslav Trakalo Субота, 20 липня 2019 р.

За фактом фальсифікації виборчих документів (ч. 4 ст. 158 ККУ) розпочато кримінальне провадження. Санкція статті - від 7 до 10 років ув‘язнення. 

 

Нагадаємо, вночі 21 липня, на позачергових парламентських виборах стартувало голосування на закордонних виборчих дільницях. Так, почалися вибори на закордонній виборчій дільниці в Австралії в 01:00 за київським часом. При цьому завершувати голосування за кордоном на виборах у Раду буде ділянка в Сан-Франциско о 6:00 ранку за київським часом 22 липня.

Додамо, що у день тиші напередодні позачергових парламентських виборів в поліцію надійшло 570 повідомлень і заяв про порушення, відкрито 11 кримінальних проваджень.

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