У Донецькій області члени ДВК намагалися сфальсифікувати вибори

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Щоби приховати свою діяльність, члени комісії залили документи чорнилом

У Донецькій області викрито членів дільничної виборчої комісії, які намагалися сфальсифікувати результати позачергових виборів до Верховної ради. Як передає РБК-Україна, про це повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

За його словами, інцидент трапився у школі міста Бахмут, де розташована 624 ДВК. Зокрема, члени комісії підписали незаповнені бланки протоколів з підсумками результатів голосування.

"Залишалося у потрібний момент вписати прізвище кандидата-"переможця" чи "правильну" назву партії. По прибуттю на місце слідчо-оперативної групи Бахмутського відділення поліції, з метою приховати сліди злочину, члени комісії залили підписані протоколи чорнилом", - написав Тракало у Facebook.

Опубліковано Iaroslav Trakalo Субота, 20 липня 2019 р.

За фактом фальсифікації виборчих документів (ч. 4 ст. 158 ККУ) розпочато кримінальне провадження. Санкція статті - від 7 до 10 років ув‘язнення.

Нагадаємо, вночі 21 липня, на позачергових парламентських виборах стартувало голосування на закордонних виборчих дільницях. Так, почалися вибори на закордонній виборчій дільниці в Австралії в 01:00 за київським часом. При цьому завершувати голосування за кордоном на виборах у Раду буде ділянка в Сан-Франциско о 6:00 ранку за київським часом 22 липня.

Додамо, що у день тиші напередодні позачергових парламентських виборів в поліцію надійшло 570 повідомлень і заяв про порушення, відкрито 11 кримінальних проваджень.