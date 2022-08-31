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Візовий бан. Німеччина хоче залишити росіянам можливість дихати "повітрям свободи" в ЄС

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Берлін, Середа 31 серпня 2022 14:16
Візовий бан. Німеччина хоче залишити росіянам можливість дихати "повітрям свободи" в ЄС Фото: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У МЗС Німеччини пропонують не обмежувати видачу віз для росіян, які потребують захисту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

Під час зустрічі з європейськими колегами міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок знову висловилася проти загальної європейської заборони на видачу віз громадянам Росії.

"Ті, хто потребує захисту, і інші росіяни повинні як і раніше мати можливість дихати "повітрям свободи" в ЄС", - сказала вона.

Уточнюється, що в категорію росіян, яким Німеччина пропонує не забороняти видачу віз, входять студенти, художники, вчені та фрілансери.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз збирається призупинити угоду, що спрощує заявки росіян на візи, щоб ускладнити його громадянам поїздки до Європи.

При цьому Німеччина і Франція не хочуть вводити повну заборону на видачу віз для росіян, оскільки це нібито може ще сильніше згуртувати громадян РФ навколо путінського режиму.

Країни Східної Європи в свою чергу погрожують самостійно обмежити в'їзд для росіян до того моменту, поки Європа не прийме загальне рішення.

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