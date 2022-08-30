ua ru
Вт, 30 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Німеччина і Франція назвали причину відмови вводити візовий бан для росіян

Новость на русском →
Вівторок 30 серпня 2022 15:52
Німеччина і Франція назвали причину відмови вводити візовий бан для росіян Фото: Німеччина та Франція назвали причину відмови вводити візовий бан для росіян (flickr.com)
Автор: Іван Носальський

Німеччина і Франція не хочуть вводити повну заборону на видачу віз для росіян, оскільки це нібито може ще сильніше згуртувати громадян РФ навколо путінського режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист Німеччини та Франції щодо візових обмежень для росіян, зміст якого навів журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Ми застерігаємо від далекосяжних обмежень в нашій візовій політиці, щоб уникнути підживлення російського наративу і викликати непередбачені ефекти згуртування навколо прапора і/або відчуження майбутніх поколінь", - сказано в листі двох країн.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Німеччина і Франція перед зустріччю міністрів закордонних справ і оборони країн ЄС в Празі на цьому тижні направили лист, в якому пропонують не вводити повну заборону на в'їзд для жителів Росії.

Також ми писали, що Європейський союз збирається призупинити угоду, що спрощує заявки росіян на візи, щоб ускладнити його громадянам поїздки до Європи.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Франція Російська Федерація Германия Санкції проти Росії Шенгенська зона
NEWS
ЗСУ ліквідували 450 окупантів і вертоліт: Генштаб назвав нові втрати РФ
ЗСУ ліквідували 450 окупантів і вертоліт: Генштаб назвав нові втрати РФ
DAILY
"Росіяни живуть у тотальній потворності": дизайнер про важливість комфорту та естетики на війні
Роман Чернишевкореспондент "Росіяни живуть у тотальній потворності": дизайнер про важливість комфорту та естетики на війні