Країни Східної Європи погрожують самостійно обмежити в'їзд для росіян

Фінляндія, Польща і країни Балтії готові самостійно обмежити видачу віз для росіян, поки Європа не прийме загальне рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Однак поки загальне рішення не буде прийнято, країни Східної Європи мають намір самостійно обмежити в'їзд для громадян Росії, пише FT з посиланням на документ.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз збирається призупинити угоду, що спрощує заявки росіян на візи, щоб ускладнити його громадянам поїздки до Європи.

Однак, варто зазначити, що в Євросоюзі все ще немає єдиної думки про введення візових санкцій для громадян РФ.

Наприклад, Німеччина і Франція не хочуть вводити повну заборону на видачу віз для росіян, оскільки це нібито може ще сильніше згуртувати громадян РФ навколо путінського режиму.

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