Країни Східної Європи погрожують самостійно обмежити в'їзд для росіян
Фінляндія, Польща і країни Балтії готові самостійно обмежити видачу віз для росіян, поки Європа не прийме загальне рішення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Фінляндія, Польща, Литва, Латвія та Естонія вимагають від Єврокомісії посилити візову політику щодо Росії.
Однак поки загальне рішення не буде прийнято, країни Східної Європи мають намір самостійно обмежити в'їзд для громадян Росії, пише FT з посиланням на документ.
Раніше повідомлялося, що Європейський союз збирається призупинити угоду, що спрощує заявки росіян на візи, щоб ускладнити його громадянам поїздки до Європи.
Однак, варто зазначити, що в Євросоюзі все ще немає єдиної думки про введення візових санкцій для громадян РФ.
Наприклад, Німеччина і Франція не хочуть вводити повну заборону на видачу віз для росіян, оскільки це нібито може ще сильніше згуртувати громадян РФ навколо путінського режиму.
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