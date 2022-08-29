Туризм не є правом людини. ЄС планує призупинити спрощений візовий режим з Росією
Європейський союз збирається призупинити угоду, що спрощує заявки росіян на візи, аби ускладнити її громадянам поїдки до Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Ми не можемо продовжувати візову політику, як це було досі", - сказав на умовах анонімності дипломат ЄС перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Празі.
Він додав, що туризм не є правом людини.
Такий захід, у разі схвалення, може набути чинності в жовтні. Це не означає офіційної заборони на туристичні візи для росіян, але ускладнить процес їхнього отримання.
Анонімне джерело також повідомило, що він очікує "серйозних дебатів" на зустрічі, але зазначив, що повна візова заборона повинна бути частиною нового пакету санкцій і отримати одностайну підтримку держав-членів.
Нагадаємо, що у Євросоюз все ще немає єдиної думки щодо введення візових санкцій для громадян РФ.
Чехія пропонує повністю призупинити спрощений візовий режим з РФ і Білоруссю як альтернативу візовому бану.
Нещодавно Зеленський заявив, що громадяни Росії не повинні перечікувати війну їхньої держави проти України у Європі.
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