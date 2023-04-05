Визит Зеленского в Польшу: что об этом известно

Отметим, что о поездке украинского лидера в польскую столицу было объявлено за несколько дней. Ранее о нем проинформировали в канцелярии президента Польши Анджея Дуды.

Программа визита

Как ожидается, однодневный визит президента Владимира Зеленского и его супруги Елены Зеленской начнется официальным поздравлением польских президентских супругов во дворце в Варшаве.

Встреча с Дудой

После чего Владимир Зеленский и Анджей Дуда

В частности,

в контексте того, как Украина будет выглядеть уже после войны.

Примечательно, что

руководитель Офиса международной политики польского президента Марчин Пшидач.

Ожидается, что детали переговоров Владимир Зеленский и Анджей Дуда расскажут

Встреча с Моравецким

Как известно, Владимир Зеленский также встретиться с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Темами разговора будут ситуация на фронте, сотрудничество, в частности, расширение пограничной инфраструктуры и экспорт зерна из Украины (вопросы зернового соглашения).

Зеленский встретится с украинцами и поляками

Кроме того, важной целью визита президента Владимира Зеленского является встреча с поляками и, конечно, с проживающими в Польше украинцами.

Как анонсировали у Дуды, украинский лидер хочет сказать несколько слов полякам в контексте случившегося за последний год - как поляки помогают Украине, беженцам на границе или принимают их в своих домах.

Встреча президента с поляками и украинцами запланирована на сегодня в Королевском замке в Варшаве.

Совместное выступление президентов

В 18:00 (по киевскому времени в 19:00) в Королевском замке состоится публичное выступление президентов Польши и Украины.

Как сообщили польские СМИ, украинская сторона стремилась организовать такое мероприятие, и Анджей Дуда согласился на это. Впрочем, по соображениям безопасности, президенты будут выступать для ограниченного количества зрителей.

К участию приглашаются поляки, а также украинцы, проживающие в Польше. На Замковой площади установят большие экраны, благодаря чему можно будет наблюдать выступления президентов.

Ожидается, что там в присутствии поляков и украинцев, Зеленском должен произнести речь, лейтмотивом которой, как отмечают польские политики, будет "благодарность Польше и полякам за помощь и поддержку Украины в сложный момент украинской истории".

Напомним, что в начале февраля 2023 года президент Владимир Зеленский был в польском Жешуве проездом. Он встретился там с коллегой Анджеем Дудой после международного турне.