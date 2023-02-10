Зеленский после европейского турне встретился с Дудой в Польше: о чем говорили

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт украинского президента.

Зеленский проинформировал Дуду о текущем положении дел на фронте и прогнозах развития ситуации в ближайший период. Также украинский лидер рассказал об актуальных оборонных потребностях ВСУ.

"Лидеры обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество и совместные дипломатические шаги", - говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский рассказал о визите в Брюссель и отметил важность старта уже в этом году переговоров о вступлении Украины в ЕС. По его словам, это стало бы важной мотивацией для украинского общества и армии, проходящих через тяжелые испытания.