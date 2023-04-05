Речь Зеленского и Дуды в Варшаве: главные заявления

Президент Украины Владимир Зеленский выступает с совместной речью с польским коллегой Анджеем Дудой в Королевском замке (Варшава).

Путин не достиг целей в Украине. Но до конца войны еще далеко

"Украина показала всему миру, что способна противостоять соседнему намного более мощному государству. Путин не достиг ни одной стратегической цели, Россия понесла большие потери. Но до завершения войны еще далеко, и Украина нуждается в поддержке, поставок современных вооружений", - отметил польский президент.

По его словам, именно поэтому Польша передает артиллерию, бронетехнику, танки и боевые самолеты, являясь примером для других западных партнеров.

Дуда: мы еще 23 февраля 2022-го знали, что Россия нападет

Польский президент вспомнил, как 23 февраля 2022 года посещал Киев.

"Я долго разговаривал с президентом Владимиром Зеленским. Ситуация на тот момент была чрезвычайно драматичной. Мы уже тогда знали, что россияне нападут и начнется полномасштабная война", - отметил он.

По его словам, Украина защищается уже более 400 дней, а Польша сдержала слово о том, что на нее можно положиться.

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Отметим, выступление организовано по инициативе украинской стороны. Из соображений безопасности непосредственно к лидерам допустили ограниченное число зрителей. Остальных желающих пригласили на Замковую площадь, для них установили большие экраны.