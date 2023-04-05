Візит Зеленського в Польщу: що про це відомо

Оновлено 09:05. Зеленський приїхав у Польщу

Спочатку про приїзд глави держави повідомили в польських ЗМІ. Згодом цю інформацію підтвердив прес-секретар українського президента Сергій Никифоров.

"Так, президент у Польщі, він разом з першою леді розпочав свій офіційний візит", - повідомив Никифоров.

Він підтвердив, що в програмі візиту Зеленського - переговори з президентом Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким, підписання двосторонніх документів.

Глава держави зустрінеться з представниками польського бізнесу в межах українсько-польського бізнес-форуму, з маршалками Сейму та Сенату, волонтерами та рятувальниками, а також із мерами прикордонних з Україною міст.

"Увечері Володимир Зеленський звернеться до поляків та українців, які проживають у Польщі, з великою промовою", - анонсував Никифоров.

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Зазначимо, що про поїздку українського лідера до польської столиці було оголошено за декілька днів. Оскільки про нього заздалегідь проінформували в канцелярії президента Польщі Анджея Дуди.

Програма візиту

Як очікується, одноденний візит президента Володимира Зеленського та його дружини Олени Зеленської розпочнеться офіційним привітанням польського президентського подружжя у палаці в Варшаві.

Зустріч з Дудою

Після чого Володимир Зеленський і Анджей Дуда

Зокрема, п

у контексті того, як Україна виглядатиме вже після війни.

Цікаво, що

керівник Офісу міжнародної політики польського президента Марчин Пшидач.

Очікується, що про деталі перемовин Володимир Зеленський і Анджей Дуда розкажуть

Зустріч з Моравецьким

Як відомо, також Володимир Зеленський також зустрінеться з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким. Темами розмови будуть ситуація на фронті, співпраця, зокрема, щодо розширення прикордонної інфраструктури та експорт зерна з України (питання зернової угоди).

Зеленський зустрінеться з українцями і поляками

Окрім того, важливою ціллю візиту президента Володимира Зеленського є зустріч з поляками і, звичайно, з українцями, які проживають у Польщі.

Як анонсували у Дуди, український лідер хоче сказати кілька слів полякам у контексті того, що сталося за останній рік - як поляки допомагають Україні, біженцям на кордоні або приймають їх у своїх домівках.

Зустріч президента з поляками та українцями запланована на сьогодні вдень у Королівському замку у Варшаві.

Спільний виступ президентів

О 18:00 (за київським часом о 19:00) у Королівському замку відбудеться спільний публічний виступ президентів Польщі та України.

Як повідомили польські ЗМІ, українська сторона прагнула організувати такий захід, і Анджей Дуда погодився на це. Втім, з міркувань безпеки президенти виступатимуть для обмеженої кількості глядачів.

До участі запрошуються поляки, а також українці, які проживають у Польщі. На Замковій площі встановлять великі екрани, завдяки чому можна буде спостерігати за виступами президентів.

Очікується, що там у присутності пересічних поляків та українців, Зеленський має виголосити промову, лейтмотивом якої, як зазначають польські політики, буде "висловлення вдячності Польщі та полякам за допомогу і підтримку України у складний момент української історії".

Нагадаємо, що на початку лютого 2023 року президент Володимир Зеленський був у польському Жешуві проїздом. Він зустрівся там з колегою Анджеєм Дудою після міжнародного турне.