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Будут ли Patriot? США анонсировали новый пакет помощи Украине

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Вашингтон, Вторник 20 декабря 2022 20:40
Будут ли Patriot? США анонсировали новый пакет помощи Украине Фото: Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты анонсировали новый пакет военной помощи, но его содержание и сроки поставки будут объявлены позже.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"В ближайшие дни мы объявим о еще одном пакете помощи в сфере безопасности. Когда он будет сформирован, мы сможем говорить о содержании, сумме и сроках, чтобы украинские военные получили оборудование как можно быстрее", - отметил Кирби.

Он также подчеркнул, что США предоставили Украине более 25 пакетов военной помощи за последние девять месяцев, не считая других фондов и инициатив. И в следующем году военной помощи ВСУ будет больше.

Ранее сообщалось, что власти США планируют предоставить Украине оборудование для создания "умных бомб" уже в рамках следующего пакета военной помощи.

Также мы писали, что ранее западные СМИ сообщали о возможных поставках Patriot Украине, но уточнили, что Байден согласится только после отчета Пентагона о подготовке и обслуживании.

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