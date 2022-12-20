Более 99 тысяч оккупантов и 2 вертолета: новые данные о потерях РФ в Украине
Фото: Генштаб обновил потери РФ в Украине (GettyImages)
За прошедшие сутки 19 декабря, украинские военные уничтожили 430 оккупантов и сбили 2 вертолета. Всего с 24 февраля удалось ликвидировать 99 230 российских солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 20.12 ориентировочно составили:
- личного состава - около 99 230 (+430) человек ликвидировано,
- танков - 2995 (+7) ед,
- боевых бронированных машин - 5974 (+5) ед,
- артиллерийских систем - 1960 (+7) ед,
- РСЗО - 410 (+0) ед,
- средств ПВО - 212 (+0) ед,
- самолетов - 281 (+0) ед,
- вертолетов - 266 (+2) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1680 (+23),
- крылатых ракет – 653 (+0),
- кораблей /катеров - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4599 (+7) ед,
- специальной техники - 177 (+2).
Ранее член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что санитарные потери РФ превышают 150-200 тысяч человек. Причем, Генштаб озвучивает реальные цифры потерь российской армии в Украине.
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