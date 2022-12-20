ua ru
Вт, 20 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Более 99 тысяч оккупантов и 2 вертолета: новые данные о потерях РФ в Украине

Новина українською →
Украина, Вторник 20 декабря 2022 09:13
Более 99 тысяч оккупантов и 2 вертолета: новые данные о потерях РФ в Украине Фото: Генштаб обновил потери РФ в Украине (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

За прошедшие сутки 19 декабря, украинские военные уничтожили 430 оккупантов и сбили 2 вертолета. Всего с 24 февраля удалось ликвидировать 99 230 российских солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 20.12 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 99 230 (+430) человек ликвидировано,
  • танков - 2995 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 5974 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 1960 (+7) ед,
  • РСЗО - 410 (+0) ед,
  • средств ПВО - 212 (+0) ед,
  • самолетов - 281 (+0) ед,
  • вертолетов - 266 (+2) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1680 (+23),
  • крылатых ракет – 653 (+0),
  • кораблей /катеров - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4599 (+7) ед,
  • специальной техники - 177 (+2).

Ранее член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что санитарные потери РФ превышают 150-200 тысяч человек. Причем, Генштаб озвучивает реальные цифры потерь российской армии в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Более 99 тысяч оккупантов и 2 вертолета: новые данные о потерях РФ в Украине
Более 99 тысяч оккупантов и 2 вертолета: новые данные о потерях РФ в Украине
DAILY
Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах