Более 99 тысяч оккупантов и 2 вертолета: новые данные о потерях РФ в Украине

За прошедшие сутки 19 декабря, украинские военные уничтожили 430 оккупантов и сбили 2 вертолета. Всего с 24 февраля удалось ликвидировать 99 230 российских солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Ранее член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что санитарные потери РФ превышают 150-200 тысяч человек. Причем, Генштаб озвучивает реальные цифры потерь российской армии в Украине.

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