США в следующем пакете военной помощи могут передать системы ПВО Patriot, - CNN

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Кроме того, система включает в себя радар, станцию управления, компьютеры и генераторы. Для ее эксплуатации и обслуживания требуется около 90 человек, однако с фактическими запусками могут справиться трое специалистов.

Одна батарея Patriot включает в себя до восьми пусковых установок. Каждая из них способна нести по четыре ракеты.

Ранее мы писали, что сегодня Соединенные Штаты анонсировали новый пакет военной помощи, который Украина получит в ближайшие дни, но его содержание и сроки поставки будут объявлены позже.

Также сообщалось, что власти США планируют предоставить Украине оборудование для создания "умных бомб" уже в рамках следующего пакета военной помощи.

Кроме того, что ранее западные СМИ сообщали о возможных поставках Patriot Украине, но уточнили, что Байден согласится только после отчета Пентагона о подготовке и обслуживании.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.