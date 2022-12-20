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США в следующем пакете военной помощи могут передать системы ПВО Patriot, - CNN

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Вашингтон, Вторник 20 декабря 2022 22:22
США в следующем пакете военной помощи могут передать системы ПВО Patriot, - CNN Фото: США в следующем пакете военной помощи могут передать системы ПВО Patriot (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты в следующем пакете военной помощи могут передать Украине комплексы ПВО Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

О передаче современного комплекса противовоздушной обороны говорят неназванные источники в Белом доме.

Одна батарея Patriot включает в себя до восьми пусковых установок. Каждая из них способна нести по четыре ракеты.

Кроме того, система включает в себя радар, станцию управления, компьютеры и генераторы. Для ее эксплуатации и обслуживания требуется около 90 человек, однако с фактическими запусками могут справиться трое специалистов.

Ранее мы писали, что сегодня Соединенные Штаты анонсировали новый пакет военной помощи, который Украина получит в ближайшие дни, но его содержание и сроки поставки будут объявлены позже.

Также сообщалось, что власти США планируют предоставить Украине оборудование для создания "умных бомб" уже в рамках следующего пакета военной помощи.

Кроме того, что ранее западные СМИ сообщали о возможных поставках Patriot Украине, но уточнили, что Байден согласится только после отчета Пентагона о подготовке и обслуживании.

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Соединенные Штаты Америки ПВО Военная помощь
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