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Украинским военным осталось несколько километров до Кременной, - Гайдай

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Луганская область, Вторник 20 декабря 2022 12:16
Украинским военным осталось несколько километров до Кременной, - Гайдай Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (tribun)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинским военным осталось несколько километров, чтобы продвинуться к Кременной в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в Facebook.

"До Кременной нам осталось несколько километров, но продвижение идет медленно из-за плотной заминированности территории", - написал он.

Кроме того, Гайдай отметил, что украинским бойцам удалось стабилизировать ситуацию в Белогоровке. Они уверенно удерживают там позиции.

Напомним, у украинских защитников преимущество на Сватовско-Кременском направлении в Луганской области, поэтому к Новому году ожидаются хорошие новости.

Ранее Гайдай сообщил, что россияне заменяли большие мосты, трассы и все лесополосы в Луганской области.

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