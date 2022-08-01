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Візит Пелосі в Тайвань не підтверджений, але вона має право його здійснити, - Білий дім

Фото: Ненсі Пелосі, спікер Палати представників США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Білому домі заявили, що не підтверджують візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі в Тайвань. Але чиновниця має право поїхати туди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг координатора зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки при Білому домі Джона Кірбі.

"Президент США Джо Байден в розмові з лідером КНР Сі Цзіньпінем ясно дав зрозуміти, що Конгрес є незалежною гілкою влади і що спікер Пелосі приймає свої власні рішення, як і інші члени Конгресу щодо своїх зарубіжних поїздок", - підкреслив Кірбі.

При цьому він зазначив, що в планах Пелосі немає нічого абсолютно нового.

"Слухайте, я хочу повернутися до того, що я сказав на самому початку. Немає ніякої драми, про яку можна було б говорити. Це не безпрецедентно - поїхати в Тайвань, якщо вона поїде, і я не підтверджую її поїздку", - заявив Кірбі.

Нагадаємо, раніше тайванські ЗМІ анонсували приїзд Пелосі і озвучили плани візиту.

Також ми писали, що, за інформацією китайських ЗМІ, спікер Палати Представників Конгресу США Ненсі Пелосі під час візиту на Тайвань може обмежитися транзитним перебуванням в аеропорту Тайбея.

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