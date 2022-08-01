Пелосі на Тайвані може обмежитися транзитним перебуванням в аеропорту, - SCMP

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі під час візиту на Тайвань може обмежитися транзитним перебуванням в аеропорту Тайбея. Тобто фактично без офіційного в'їзду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал китайської газети South China Morning Post.

Зокрема, видання наводить коментарі експертів з приводу формату візиту Пелосі на Тайвань. На думку колишнього співробітника Пентагону Дрю Томпсона, вона може назвати свою поїздку неофіційною.

"Це компроміс з побоюваннями Пекіна, але це далеко не капітуляція", - зазначив він.

У той же час викладач міжнародних відносин і вивчення Китаю в Австралійському національному університеті Вен-Ті Сун сумнівається, що її візит на Тайвань буде приватним. Пелосі буде на острові або як спікер Палати представників, або як член Конгресу США.

А професор дипломатії в Національному університеті Ченчі в Тайбеї Квей-Бо Хуанг допускає, що є ймовірність того, що вона може обмежитися транзитним перебуванням в аеропорту Тайбея і там прийняти керівництво Тайваню.

"Якщо вона зробить так або назве це неофіційним візитом, це буде означати, що тиск або військова загроза з боку Пекіна як і раніше викликають у неї занепокоєння",-додав він.