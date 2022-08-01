Визит Пелоси в Тайвань не подтвержден, но она имеет право его совершить, - Белый дом

"Президент США Джо Байден в разговоре с лидером КНР Си Цзиньпинем ясно дал понять, что Конгресс является независимой ветвью власти и что спикер Пелоси принимает свои собственные решения, как и другие члены конгресса в отношении своих зарубежных поездок", - подчеркнул Кирби.

При этом он отметил, что в планах Пелоси нет ничего абсолютно нового.

"Слушайте, я хочу вернуться к тому, что я сказал в самом начале. Нет никакой драмы, о которой можно было бы говорить. Это не беспрецедентно - поехать в Тайвань, если она поедет, и я не подтверждаю ее поездку", - заявил Кирби.