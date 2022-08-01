Визит Пелоси в Тайвань не подтвержден, но она имеет право его совершить, - Белый дом

В Белом доме заявили, что не подтверждают визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань. Но чиновница имеет право поехать туда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби.
"Президент США Джо Байден в разговоре с лидером КНР Си Цзиньпинем ясно дал понять, что Конгресс является независимой ветвью власти и что спикер Пелоси принимает свои собственные решения, как и другие члены конгресса в отношении своих зарубежных поездок", - подчеркнул Кирби.
При этом он отметил, что в планах Пелоси нет ничего абсолютно нового.
"Слушайте, я хочу вернуться к тому, что я сказал в самом начале. Нет никакой драмы, о которой можно было бы говорить. Это не беспрецедентно - поехать в Тайвань, если она поедет, и я не подтверждаю ее поездку", - заявил Кирби.
Напомним, ранее тайваньские СМИ анонсировали приезд Пелоси и озвучили планы визита.
Также мы писали, что, по информации китайских СМИ, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во время визита на Тайвань может ограничиться транзитным пребыванием в аэропорту Тайбэя.
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