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Візит Пелосі на Тайвань підірве американо-китайські відносини, - представник КНР в ООН

Фото: візит Пелосі на Тайвань підірве американо-китайські відносини (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань підірве відносини Китаю і США.

Про це заявив представник КНР в ООН Чжан Цзюнь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Такий візит, мабуть, дуже небезпечний, дуже провокаційний. Якщо такий візит відбудеться, це також підірве відносини між Китаєм і Сполученими Штатами", — сказав Чжан на прес-конференції, присвяченій початку головування Китаю в Раді Безпеки ООН.

Він також заявив, що тенденція Тайваню до незалежності продовжує розвиватися і якщо не вжити відповідних рішучих дій, щоб зупинити це, то ситуація може вийти з-під контролю.

Чжан закликав Вашингтон дотримуватися своєї прихильності принципу одного Китаю, який, за його словами, президент США Джо Байден підтвердив під час телефонної розмови з китайським лідером Сі Цзіньпіном минулого тижня.

Нагадаємо, раніше тайванські ЗМІ анонсували приїзд Пелосі і озвучили плани візиту.

Також ми писали, що, за інформацією китайських ЗМІ, Спікер Палати Представників Конгресу США Ненсі Пелосі під час візиту на Тайвань може обмежитися транзитним перебуванням в аеропорту Тайбея.

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