Визит Пелоси на Тайвань подорвет американо-китайские отношения, - представитель КНР в ООН

Об этом заявил представитель КНР в ООН Чжан Цзюнь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Такой визит, по-видимому, очень опасен, очень провокационен. Если такой визит состоится, это также подорвет отношения между Китаем и Соединенными Штатами", — сказал Чжан на пресс-конференции, посвященной началу председательства Китая в Совете Безопасности ООН.

Он также заявил, что тенденция Тайваня к независимости продолжает развиваться и если не предпринять соответствующих решительных действий, чтобы остановить это, то ситуация может выйти из-под контроля.

Чжан призвал Вашингтон соблюдать свою приверженность принципу одного Китая, который, по его словам, президент США Джо Байден подтвердил во время телефонного разговора с китайским лидером Си Цзиньпином на прошлой неделе.