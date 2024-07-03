Визит Орбана в Киев и анонс нового пакета помощи для Украины от США: новости за 2 июля

Орбан посетил Киев

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев. Он провел встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Все детали визита венгерского премьера - в материале РБК-Украина.

Глава Пентагона анонсировал пакет военной помощи для Украины на более 2,3 млрд долларов

США вскоре объявят о передаче Украине вооружения стоимостью 2,3 млрд долларов в рамках очередного пакета военной помощи, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

В пакет войдут противотанковое оружие, а также ракеты для Patriot и других систем противовоздушной обороны.

Евросоюз ввел пошлины на сахар и яйца из Украины из-за скачка импорта

Европейский Союз ввел пошлины на сахар и яйца из Украины, активировав "автоматическую защиту", поскольку объем импорта уже превысил оговоренный.

Пошлины в размере 89 евро за тонну будут действовать до конца 2024 года. На первую половину 2025 года устанавливаются квоты на сахар и яйца. Объемы, которые превысят эти квоты, также будут облагаться пошлинами.

В центре Курска масштабный пожар, в сети пишут о ЧП на военной базе

В российском Курске 2 июля в центре города произошел пожар. Вероятным местом чрезвычайной ситуации может быть военная база.

Официальные источники не уточняют информацию о том, где именно произошел пожар. Впрочем, как отмечают мониторинговые группы, в том числе и местные Telegram-каналы, огонь охватил обширную военную базу РФ, дислоцирующуюся в городе Курск.

Блинкен анонсировал новости о ПВО для Украины перед саммитом НАТО

В ближайшее время могут появиться новости о предоставлении Украине дополнительных систем противовоздушной обороны. Они ожидаются до саммита НАТО 9-11 июля, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Зеленский поручил Умерову узнать конкретные даты, когда Украина получит дополнительные Patriot

Президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Рустему Умерову узнать от партнеров конкретные даты, когда Украина получит дополнительные системы Patriot.

По его словам, о поставках есть договоренность с партнерами.