Орбан в Киеве. Все подробности визита премьера Венгрии в Украину

Венгерские СМИ также пишут о визите премьеа в украинскую столицу. Информацию им подтвердил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваси. Он также рассказал, что между Орбаном и Зеленским ожидаются переговоры. Стороны будут обсуждать "возможность установления мира", а также текущие вопросы венгерско-украинских двусторонних отношений.

"Виктор Орбан и Владимир Зеленский также обсудят актуальные вопросы венгерско-украинских двусторонних отношений. Это событие может стать первой личной предметной встречей Орбана и Зеленского с начала российско-украинской войны 24 февраля 2022 года", - пишет венгерская газета Népszava.

Орбан пообещал "первые шаги" для мира в Украине

В преддверии своего визита в Киев Орбан дал интервью изданию М1, где на вопрос о том, что может сделать Венгрия во время своего председательства в Совете ЕС для прекращения войны в Украине, сказал, что "первые шаги по содействию миру сделают уже 2 июля" .

"Если вы посмотрите завтрашнюю прессу, вы уже увидите первые шаги", - сказал 1 июля премьер-министр.

По его словам, "американцев нельзя оставлять в стороне", когда речь идет о будущем ЕС и о войне между Украиной и РФ. Он считает, что ЕС придется "готовиться к ситуации, что рано или поздно россияне и американцы договорятся друг с другом".

"Где здесь будет Европа? Кто будет представлять ваши интересы? Какие ваши интересы?" - сказал он, добавив, что венгерское председательство не может ответить на эти вопросы самостоятельно.

Что известно о визите

Напомним, первыми о возможном визите Орбана в Киев сообщили издания The Guardian и Financial Times. Первое писало, что Орбан прибудет в Киев "в рамках неожиданного визита" и его поездка состоится в то время, когда Венгрия берет на себя председательство в ЕС.

Как выяснило The Guardian, планы поездки сложились после длительных переговоров по правам венгерского этнического меньшинства Украины. Это население проживает на крайнем западе Украины вблизи границы двух стран. Один из источников рассказал газете, что "предпосылкой встречи было решение вопроса гражданства. За последние недели договоренности были достигнуты. Они смогут объявить об этом как об успехе ".

"Хотя вопрос прав нацменьшинств был одной из самых громких претензий Будапешта в отношении Украины, скептики Орбана обвиняют его в использовании этого вопроса как "дымовой завесы" для содействия продвижению российских тезисов о войне", - добавляет издание.

Ожидается, что Орбан встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими чиновниками, сообщает Financial Times со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией.

Журналисты обращают внимание, визит Орбана проходит в то время, когда Венгрия берет на себя председательство в ЕС. Источник в Киеве сообщил СМИ, существует неопределенность касательно того, едет ли венгерский премьер в украинскую столицу в двустороннем качестве, или как представитель ЕС, добавив, что "очевидно, что существует конфликт (между интересами ЕС и Будапешта)".

Позиция Орбана по Украине

В отличие от большинства европейских стран, Венгрия неоднократно подвергала сомнению необходимость военной поддержки Украины и призвала к прекращению огня.

Кроме того, Будапешт поддерживает контакты с Москвой, а министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто совершил не менее пяти поездок в Россию с начала полномасштабной войны в Украине, последний раз посетив экономический форум в Санкт-Петербурге в прошлом месяце. За тесные связи с Кремлем Орбана часто называют пророссийским политиком. Он регулярно выступал против финансовой помощи Киеву и покинул зал во время голосования лидеров ЕС о начале переговоров с Украиной - важной вехи на пути страны к полноправному членству в Европейском союзе.

По подсчетам МИД Литвы, Венгрия блокировала или продолжает блокировать 41 процент решений ЕС по Украине. В частности, сейчас Будапешт отказывается выделить из фонда ЕС военную помощь Киеву на общую сумму 6,6 млрд евро. Ранее сопротивление Венгрии долго не позволяло принять использование для помощи Украине доходов от замороженных в Европе финансовых активов РФ, но это препятствие все же удалось обойти.

Также Орбан неоднократно транслировал пророссийские нарративы и заявлял, что у РФ есть военное преимущество. Свою жесткую позицию по Украине официальный Будапешт оправдывает тем, что Киев якобы "не выполняет его требований по гарантированию прав венгерского меньшинства в стране" (критерии вступления в ЕС включают права меньшинств). СМИ обращают внимание, что почти все лидеры ЕС посетили Киев после того, как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, чего до этого не делал Орбан (в последний раз он приезжал в Украину более 10 лет назад). Он также является одним из двух европейских чиновников - вместе с канцлером Австрии Карлом Негаммером - кто за это время встречался российским диктатором Владимиром Путиным.