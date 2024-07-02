Блинкен анонсировал новости о ПВО для Украины перед саммитом НАТО
В ближайшее время могут появиться новости о предоставлении Украине дополнительных систем противовоздушной обороны. Они ожидаются до саммита НАТО 9-11 июля.
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".
По словам Блинкена, успех для Украины - это возможность "стоять на собственных ногах" в военных, экономических и демократических вопросах. При этом в краткосрочной перспективе одна из составляющих украинского успеха - сильная система противовоздушной обороны.
Госсекретарь отметил, что в экономике Украины есть чрезвычайный потенциал при условии инвестиций. И чтобы его раскрыть, необходимо обеспечить противовоздушную оборону, она будет защищать территории, в которые инвестировали.
"Мы работаем над этим. Я думаю, будет больше новостей об этом в ближайшие недели, накануне саммита НАТО на следующей неделе", - рассказал глава Госдепа.
Также он добавил, что самостоятельная в демократической, экономической и военной сферах Украина станет "самым сильным ответом" российскому диктатору Владимиру Путину.
ПВО для Украины
Напомним, последнее время украинские чиновники призывают западных союзников передать дополнительные системы ПВО, которые могут сбивать баллистические ракеты. Речь о Patriot и SAMP/T.
Недавно источник РБК-Украина в Минобороны Израиля рассказал, что его страна в ближайшее время может принять решение о передаче Украине систем Patriot при посредничестве США.
По информации западных СМИ, Израиль может предоставить восемь батарей Patriot, которые усилят противовоздушную оборону Украины.
Более детально об этом - в материале РБК-Украина.
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