В центре Курска масштабный пожар, в сети пишут о ЧП на военной базе (видео)

В российском Курске сегодня, 2 июля, в центре города произошел пожар. Вероятным местом чрезвычайной ситуации может быть военная база.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию временно и. губернатора Курской области и местные Telegram-каналы.

Пока известно, что к ликвидации пожара привлечены 60 пожарных и 10 единиц спецтехники. Сообщается, что возгорание удалось локализовать.

Официальные источники не уточняют информацию о том, где именно произошел пожар. Впрочем, как отмечают мониторинговые группы, в том числе и местные Telegram-каналы, огонь охватил обширную военную базу РФ, дислоцирующуюся в городе Курск.

Как отмечают OSINT-исследователи, горит 3754 центральная авиатехническая база (в/ч 13830), на которой расположено большое количество автотехники, обслуживающей авиацию.