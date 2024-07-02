Зеленский поручил Умерову узнать конкретные даты, когда Украина получит дополнительные Patriot
Президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Рустему узнать от партнеров конкретные даты, когда Украина получит дополнительные системы Patriot.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение главы государства.
"Поручил министру обороны Украины, который сейчас находится в Америке с визитом, получить конкретные даты: когда будут поставлены дополнительные системы Patriot, о которых у нас договоренность с партнерами", - сказал Зеленский.
Patriot для Украины
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украине для защиты всей территории от российских ракет и дронов требуется 25 систем ПВО Patriot, но насущная потребность - семь таких систем.
Несколько систем Patriot согласилась передать Германия.
Румыния также объявила о решении передать Украину свою систему Patriot, однако точная дата передачи не разглашается.
Еще одну систему Patriot Украина получит от Нидерландов. Также к этой поставке присоединится еще одна страна, которая решила остаться анонимной.
Кроме того, недавно мы сообщали, что Украина с помощью США, возможно, готовит очередное соглашение по усилению противовоздушной обороны. Обсуждается идея поставки израильских систем Patriot.
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