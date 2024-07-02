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Зеленский поручил Умерову узнать конкретные даты, когда Украина получит дополнительные Patriot

Вторник 02 июля 2024 18:22
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Зеленский поручил Умерову узнать конкретные даты, когда Украина получит дополнительные Patriot Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Рустему узнать от партнеров конкретные даты, когда Украина получит дополнительные системы Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение главы государства.

"Поручил министру обороны Украины, который сейчас находится в Америке с визитом, получить конкретные даты: когда будут поставлены дополнительные системы Patriot, о которых у нас договоренность с партнерами", - сказал Зеленский.

Patriot для Украины

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украине для защиты всей территории от российских ракет и дронов требуется 25 систем ПВО Patriot, но насущная потребность - семь таких систем.

Несколько систем Patriot согласилась передать Германия.

Румыния также объявила о решении передать Украину свою систему Patriot, однако точная дата передачи не разглашается.

Еще одну систему Patriot Украина получит от Нидерландов. Также к этой поставке присоединится еще одна страна, которая решила остаться анонимной.

Кроме того, недавно мы сообщали, что Украина с помощью США, возможно, готовит очередное соглашение по усилению противовоздушной обороны. Обсуждается идея поставки израильских систем Patriot.

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