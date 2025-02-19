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Путин заявил, что Россия якобы готова вернуться к переговорам с Украиной

Среда 19 февраля 2025 16:18
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Путин заявил, что Россия якобы готова вернуться к переговорам с Украиной Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы "готовности" России возобновить переговоры по завершению войны против Украины.

Как передает РБК-Украина, заявление главы Кремля приводит ТАСС и "РИА-Новости".

Диктатор "положительно оценил" переговоры между американской и российской делегациями в Эр-Рияде. Ему доложили, что чиновники США, которые участвовали во встрече, были "открыты к совместной работе".

Он добавил, что "без повышения доверия между Россией и США" найти решение для завершения войны против Украины "невозможно".

"Россия никогда не отказывалась от контактов с европейцами, Россия никогда не отказывалась от переговорного процесса с Украиной. Это наши партнеры по этим переговорам отказались… Хотят (переговоров - ред.) - пожалуйста. Пусть ведут эти переговоры, и мы будем готовы вернуться за стол переговоров", - отметил Путин.

Также российский диктатор уточнил, что он "с удовольствием" проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом. Но просто встречи недостаточно, потому что "надо добиться проработки самых важных вопросов, в том числе по Украине".

Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, вчера, 18 февраля, американские и российские чиновники провели долгие переговоры в Саудовской Аравии. Они, в частности, обсуждали урегулирование войны России против Украины.

Как рассказали в Госдепе, в результате переговоров удалось достичь договоренностей о том, что каждая из стран назначит команды для продолжения переговорного процесса по Украине.

При этом госсекретарь США Марко Рубио после встречи с россиянами обратил внимание, что условия для завершения войны должны устраивать обе стороны, чтобы мир был долгосрочным.

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Владимир Путин Российская Федерация Мирные переговоры Война в Украине
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