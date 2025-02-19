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Залужный рассказал, планирует ли участвовать в выборах

Лондон, Среда 19 февраля 2025 12:17
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Залужный рассказал, планирует ли участвовать в выборах Фото: посол Украины в Великобритании Валерий Залужный (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Посол Украины в Великобритании, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пока не готов говорить, пойдет ли на выборы. Он считает, что для выборов пока нет условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Залужного на мероприятии NV "Украина меняет мир. Диалоги о возможностях".

На вопрос о том, планирует ли он участвовать в выборах, Залужный сказал, что пока для проведения выборов нет условий.

"Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте сначала получим условия, при которых такие вопросы будут абсолютно уместны. Я считаю так: придут эти условия, тогда я, как человек, который находится на государственной службе, работает непосредственно на государство, готов буду отвечать на такие вопросы", - заявил он.

Залужный добавил, что для украинцев пока одна задача - выстоять и сохранить государство.

"А уже после этого будем думать о другом", - сказал посол Украины в Великобритании.

Напомним, по опросу Благотворительной организации "Фонд исследований будущего" от октября 2024 года, среди действующего военно-политического руководства страны самый высокий рейтинг доверия имеют экс-глава ВСУ Валерий Залужный, руководитель ГУР Кирилл Буданов и президент Владимир Зеленский.

Так, по результатам опроса, у Залужного баланс доверия и недоверия составил +59%.

Выборы в Украине

Ранее спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что США хотят проведения выборов в Украине, когда будет установлено прекращение огня.

На полях с Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Зеленский заявил, что готов говорить о выборах в Украине. Но, по его словам, украинцы не хотят выборов, поскольку будет отменено военное положение.

Напомним, что по законодательству в Украине запрещено проводить выборы во время действия военного положения. По данным опросов, большинство украинцев против проведения выборов во время войны.

Больше о возможных выборах и о чем договариваются украинские политики - в материале РБК-Украина.

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Валерий Залужный Выборы в Украине
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