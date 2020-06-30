МЗС України просить Францію відреагувати на візит їх делегації в Крим

Фото: Еміне Джапарова (РБК-Україна)

Візит французької делегації заплановано на 30 червня - 2 липня

Міністерство закордонних справ України звернулося до Франції з проханням офіційно відреагувати на незаконний візит французької делегації євродепутатів аннексированный Крим. Візит делегації на чолі з Тьєррі Маріані запланований на 30 червня - 2 липня.

Про це повідомили у прес-службі МЗС.

Відповідне прохання озвучила перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова в ході зустрічі з послом Франції Етьєном де Понсен.

"Перший заступник міністра привернула увагу посла в неприпустимості контактів громадян Франції з представниками окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованих територіях України... Етьєн де Понсен зі свого боку підтвердив незмінну позицію офіційного Парижа щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України... а також запевнив, що передасть у МЗС Франції звернення Еміне Джапаровой щодо візиту французьких депутатів Європарламенту в Крим", - повідомили в МЗС

Сторони підкреслили важливість взаємодії для ефективної боротьби зі спробами розповсюдження Росією антиукраїнської дезінформації, яка ставить під загрозу суверенітет України. Крім цього була обговорена підготовка майбутнього візиту президента Франції Еммануеля Макрона в Київ.

Також Джапарова попросила французьку боку розглянути можливість допомоги постраждалих областях України від повеней.

Зазначимо, в Україні від паводків постраждали понад 250 населених пунктів у Закарпатській, Івано-Франківській, Вінницькій, Львівській та Тернопільській областях.

Також РБК-Україна писало, що Україна не буде просити собі компенсацію за анексію Криму, а наполягатиме на поверненні півострова.

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Автор: Игорь Литвиненко