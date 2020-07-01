МЗС висловив протест через візит депутатів Європарламенту в Крим

Фото: МЗС України (РБК-Україна)

Візит євродепутатів порушує українське законодавство

Міністерство закордонних справ висловило протест з приводу візиту депутатів Європарламенту в аннексированный Крим. Візит делегації порушує закон України.

Про це йдеться в заяві МЗС.

Наголошується, що до складу делегації входили член комітету у закордонних справах Європарламенту, президент Асоціації "Франко-російський діалог" Тьєррі Маріані, а також окремі представники Німеччини, Угорщини та Болгарії.

"Цей візит здійснюється з порушенням українського законодавства про доступ до тимчасово окупованій території і не має офіційного статусу", - повідомили в МЗС.

Також Україна засудила участь євродепутатів у спостереженні так званого "референдуму" за поправки до конституції Російської Федерації.

"Будь-які т.з. вибори, референдуми, голосування, які проводяться РФ на тимчасово окупованій території, складають грубе порушення принципів міжнародного права. Всі причетні до організації та проведення незаконного голосування в тимчасово окупованому Криму особи, в т. ч. згадані особи будуть нести відповідальність згідно з законодавством України", - йдеться в заяві.

Крім цього Україна закликала міжнародне співтовариство посилити тиск на Росію, в тому числі ввести персональні санкції проти організаторів "референдуму" у Криму.

Нагадаємо, французька делегація євродепутатів вирушила з візитом до Криму, де пробудуть з 30 червня по 2 липня, у зв'язку з цим Україна зажадала офіційних пояснень у Франції.

Раніше РБК-Україна писало, що Європарламент назвав приватним візит делегації євродепутатів Крим, зазначивши, що не доручали нікого проводити спостереження за "референдумом".

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Автор: Игорь Литвиненко