ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МЗС висловив протест через візит депутатів Європарламенту в Крим

Новини » Політика     01.07.2020 - 16:35
МЗС висловив протест через візит депутатів Європарламенту в Крим
Фото: МЗС України (РБК-Україна)

Візит євродепутатів порушує українське законодавство

Міністерство закордонних справ висловило протест з приводу візиту депутатів Європарламенту в аннексированный Крим. Візит делегації порушує закон України.

Про це йдеться в заяві МЗС.

Наголошується, що до складу делегації входили член комітету у закордонних справах Європарламенту, президент Асоціації "Франко-російський діалог" Тьєррі Маріані, а також окремі представники Німеччини, Угорщини та Болгарії.

"Цей візит здійснюється з порушенням українського законодавства про доступ до тимчасово окупованій території і не має офіційного статусу", - повідомили в МЗС.

Також Україна засудила участь євродепутатів у спостереженні так званого "референдуму" за поправки до конституції Російської Федерації.

"Будь-які т.з. вибори, референдуми, голосування, які проводяться РФ на тимчасово окупованій території, складають грубе порушення принципів міжнародного права. Всі причетні до організації та проведення незаконного голосування в тимчасово окупованому Криму особи, в т. ч. згадані особи будуть нести відповідальність згідно з законодавством України", - йдеться в заяві.

Крім цього Україна закликала міжнародне співтовариство посилити тиск на Росію, в тому числі ввести персональні санкції проти організаторів "референдуму" у Криму.

Нагадаємо, французька делегація євродепутатів вирушила з візитом до Криму, де пробудуть з 30 червня по 2 липня, у зв'язку з цим Україна зажадала офіційних пояснень у Франції.

Раніше РБК-Україна писало, що Європарламент назвав приватним візит делегації євродепутатів Крим, зазначивши, що не доручали нікого проводити спостереження за "референдумом".

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України МЗСКримпротестдепутаты
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся