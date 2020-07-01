У Європарламенті назвали приватним візит делегації в Крим

Фото: Європарламент (European Parliament)

Європарламент не визнає референдум в Криму

Європейський парламент не відправляв у аннексированный Крим своїх представників для спостереження за проведенням референдуму щодо поправок до конституції Російської Федерації. Візит французької делегації євродепутатів Крим назвали приватним.

Про це повідомили у прес-службі Європарламенту.

Відповідну заяву зробили голова комітету ЄП з питань закордонних справ Девід Маккалістер і співголова координаційної групи ЄП з питань демократії та виборів Томас Тобэ.

"Європейський парламент не був запрошений для спостереження за цим виборчим процесом, і, отже, не буде коментувати ні процес, ні результати, які будуть оголошені пізніше. Жоден з членів Європейського парламенту не був уповноважений спостерігати чи коментувати цей виборчий процес від його імені", - йдеться в заяві.

Євродепутати наголосили, що візит французьких колег був здійснений за власною ініціативою і не повинен бути пов'язаний з Європарламентом.

"Європейський союз не визнавав і не визнає проведення цього референдуму", - констатували в ЄП.

Нагадаємо, французька делегація євродепутатів здійснили візит у Крим, який триватиме з 30 червня по 2 липня, у відповідь МЗС України закликав Францію надати офіційну реакцію.

Також Україна закликала Європарламент засудити візит французької делегації.

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Автор: Игорь Литвиненко