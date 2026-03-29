Курорты и ветряки вместо первобытных лесов: как застройка Карпат уничтожает дома редких животных

09:08 29.03.2026
Шумовое загрязнение срывает периоды размножения зверей
Василина Копытко
Соседние Польша и Румыния не строит ВЭС в Карпатах (фото: Getty Images)

Пока на линии фронта враг совершает экоцид, выжигая национальные парки, в тыловых Карпатах продолжается масштабная застройка. Пралеса, являющиеся домом для редких животных, оказались под угрозой из-за строительства курортов, ветровых электростанций и неконтролируемого джипинга.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал зоолог, участник антарктических экспедиций и менеджер проектов WWF-Украина Игорь Дикий.

Главное:

  • Уничтожение первобытных лесов: Масштабная застройка Карпат курортами и ВЭС разрезает единую экосистему на изолированные "островки", уничтожая миграционные пути редких зверей.
  • Угроза от ветряков: Строительство ВЭС на высокогорных хребтах (Руна, Свидовец) навредит животным. Опыт Польши и Румынии показывает, что такие станции целесообразнее размещать на морских побережьях.
  • Шумовое загрязнение: Музыка и реклама на горнолыжных курортах, а также грохот джипов срывают периоды размножения оленей и медведей, что приводит к сокращению популяций.
  • Эрозия из-за джипинга: Неконтролируемые поездки на квадроциклах разрушают почву - на горе Петрос уже образовались глубокие овраги, через которые селевые потоки стекают в заповедные зоны.
  • Барьеры на границах: Инженерные сооружения и проволока-егоза на границе с ЕС травмируют крупных хищников, в частности рысей, и ограничивают их трансграничную миграцию.

Ветряки на полонинах: почему "зеленая" энергия вредит горам

Планы по строительству ветровых электростанций (ВЭС) на высокогорье, в частности на полонине Руна и массиве Свидовец, вызывает острые дискуссии. По словам Дикого, несмотря на потребность в генерации, подход к установлению ветряков должен быть рациональным, а не эмоциональным.

"У нас под эгидой того, что нужны электростанции, продвигают строительство в массовых масштабах. Они дают не только энергию, но и заработок тем, кто их держит. В Польше в Карпатах нет ни одной ветровой станции - они установили их у моря. В Румынии только одна станция в горах. Мы не можем отказаться от ВЭС, но их надо строить на участках, где они не будут вредить животным", - отмечает Игорь Дикий.

Как объясняет эксперт, застройка хребтов инфраструктурой, дорогами и линиями электропередач разрезает леса на оторванные "островки", уничтожая миграционные пути животных. Это, в частности, вредит их репродуктивным процессам.

Курорты и ветряки вместо первобытных лесов: как застройка Карпат уничтожает дома редких животныхЗоолог Игорь Дикий (инфографика РБК-Украина)

Курорты и шумовое загрязнение: угроза для медведей

Планы по соединению Драгобрата с Буковелем и расширение лыжных спусков несут прямую угрозу экосистемам. Кроме вырубки лесов, критическим фактором является шум, который те создают.

"Подъемники создают шумовое загрязнение - там из громкоговорителей играет музыка, звучит реклама. Эхо идет далеко в горы, а где-то за пару километров может быть берлога с медведицей, где самка рожает. Мы делаем из Карпат антропогенную зону. Если участки заповедного фонда будут отрезаны друг от друга - они не будут сохранять природу", - объясняет зоолог.

Эпидемия джипинга: как развлечения уничтожают репродукцию зверей

Неконтролируемые поездки на джипах и квадроциклах разрушают почвенный покров и пугают животных в самые ответственные периоды их жизни.

Эксперт привел пример, как два квадроцикла сорвали рев оленей.

"Однажды вечером мы наткнулись на рыковище оленей - самцы устроили турнир. На следующий день мимо этой поляны проехали два квадроцикла - и все. Ни одно животное туда не вышло. Если это происходит систематически, это влияет на репродукцию: олени не будут спариваться, будет меньше потомства. Это прямое влияние на экосистему, о котором люди не задумываются", - рассказал Дикий.

На горе Петрос из-за регулярных заездов джипов уже образовались глубокие овраги, а талые воды смывают селевые потоки по заповедным склонам.

Инженерные сооружения и "егоза" на границах

Из-за войны Украина вынуждена строить оборонительные и инженерные сооружения даже на границе с ЕС, что стало новым вызовом для дикой природы.

"Пограничные сооружения ограничивают передвижение животных вдоль хребтов. Используют проволоку-егозу с острыми лезвиями, из-за которых звери травмируются и даже погибают. Это влияет на размножение крупных хищников, в частности рыси, которые часто мигрируют между Украиной и Словакией", - отмечает менеджер WWF-Украина.

Эксперт призывает к рациональному использованию ресурсов: для ВЭС и спортивного джипинга (не туристического) можно выделять участки, которые уже изменены человеком и новая инфраструктура не навредит животным.

Читайте также о том, что в Карпатах фотоловушки зимой зафиксировали самца рыси по имени ID-4, которого прозвали "гиперактивным", потому что он постоянно перемещается. Уникальные кадры отсняли в Ужанском национальном природном парке (Закарпатская область).

Ранее мы писали о том, что в украинских Карпатах водится евразийская рысь - это самая редкая кошка Украины. Она почти не контактирует с людьми и из-за низкой популяции занесена в Красную книгу.

В The Telegraph объяснили, почему Украина до сих пор не вступила в НАТО
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Катерина Гончарова, корреспондент РБК-Украина